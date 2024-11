Sporcizia ovunque e normative violate, chiuso un bar-gastronomia in zona Fiumara

Genova. Un locale di via Operai, nella zona della Fiumara a Sampierdarena, è stato chiuso dai tecnici della prevenzione della Asl 3 per gravi carenze igieniche a seguito di un controllo effettuato dal reparto sicurezza urbana della polizia locale che aveva già riscontrato numerose irregolarità amministrative.

Si tratta del Deg & Bog, bar e gastronomia sudamericana aperta da pochi mesi dove un tempo c’era il bar Belin. L’attività era già stata sanzionata in passato per carenze autorizzative. Gli agenti, intervenuti per una serie di verifiche, hanno riscontrato inosservanza delle prescrizioni in autorizzazione, mancanza dell’indicazione degli allergeni, nessuna esposizione della licenza e del tariffario.

