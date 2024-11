Tennis / A1, ‘Santa’ sogna coi suoi ragazzi

Dal TC Santa Margherita

“Abbiamo fatto un’impresa perché nessuno di noi alla vigilia pensava di arrivare tra le migliori quattro squadre italiane di tennis nel campionato di A1 maschile. Sta crescendo ovviamente l’attesa anche perché nessuno di noi si dimentica che siamo una matricola in serie A e abbiamo iniziato il campionato senza proclami”, spiega Mauro Iguera, presidente del TC Santa Margherita Ligure che venerdì affronterà in trasferta il Crema: “Quando si arriva a questo livello ogni avversario è difficilissimo. Il TC Crema ha elementi di qualità e ha dimostrato ampiamente il suo valore durante il girone eliminatorio. Ci presentiamo a questo doppio match con la certezza di avere a nostra disposizione un gruppo straordinariamente solido con i nostri giocatori del vivaio Castagnola, Romano, Nosei e Tassara in grande forma sapendo poi di poter contare professionisti del calibro di Martinez, Vavassori, Pellegrino, Maestrelli e Middelkoop tutti disponibili per gli incontri decisivi. Ci presentiamo a Crema con i piedi per terra consapevoli che l’avversario può contare su elementi di livello ma ancora una volta crediamo che l’ affiatamento del nostro gruppo possa essere l’arma in più. Adesso lottiamo per un sogno dopo aver fatto un’impresa che nessuno di noi si aspettava”, conclude Iguera

» leggi tutto su www.levantenews.it