Tonelli: “Passeggiata per i diritti civili durante la pandemia, assolto per non aver commesso il fatto”

“Assolto per non aver commesso il fatto”. Ne dà informazione in una comunicazione inviata alla stampa il noto poeta e grecista Angelo Tonelli in relazione a una vicenda originatasi nel corso della pandemia da Covid-19. “In relazione alla mia posizione di dissenziente, oltre alla chiusura anticipata di Mythoslogos per le mie esternazioni contro il green pass e critiche a un politico, fui accusato, a seguito di notizia di reato redatta dalla Questura di Spezia, di aver organizzato una passeggiata per i diritti civili non autorizzata svoltasi l’8 maggio 2021 a Spezia – scrive Tonelli -. Mi notificarono per questo un decreto penale di condanna del Gip del Tribunale della Spezia al pagamento di una multa di poco superiore a 1000 euro. Se si pagava ammettendo la colpa, finiva lì. Se si impugnava, qualora un processo avesse confermato la ‘colpevolezza‘, il reo era tenuto a pagare la multa, le spese processuali, e il reato ne avrebbe macchiato la fedina penale. Poiché non avevo organizzato la passeggiata, decisi di andare a processo”. E, assistito gratuitamente dall’avvocato Maurizio Colotto, spiega ancora Tonelli nella nota, è arrivata l’assoluzione.

