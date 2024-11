Trasporti, l’assessore regionale Scajola: “Tutelati i lavoratori e gli studenti, nessun cambio di orario per l’Intercity 505”

Liguria. Non ci sarà alcun cambio di orario per l’Intercity 505 in partenza da Ventimiglia alle 6.37 e diretto a Roma. L’anticipo di due ore che era stato ipotizzato da Trenitalia non si verificherà, grazie all’intervento del neo assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

Dopo un confronto, Trenitalia ha recepito le necessità manifestate da Regione Liguria e ha mantenuto l’orario di partenza, garantendo la tratta ligure fino alla Spezia. Nelle prossime ore l’azienda definirà le modalità di prosecuzione del percorso fino a Roma con autobus o treni sostitutivi.

