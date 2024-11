Trenta mezzi tra spargisale e pale meccaniche e mappatura del territorio: il piano neve del Comune

Genova. Il Centro Operativo Comunale si è riunito giovedì al Matitone per la definizione del piano neve 2024/2025, il pacchetto di misure da adottare in caso di nevicate in città.

L’incontro era appunto finalizzato a definire il piano operativo da mettere in campo nella stagione invernale in caso di allerte meteo nivologiche, contraddistinte dagli stessi colori di quelle per pioggia. A seconda del colore dell’allerta (gialla, arancione, rossa) saranno predisposti e impiegati fino a 20 mezzi spargisale, 10 pale meccaniche e altri mezzi per interventi immediati e su percorsi predefiniti.

» leggi tutto su www.genova24.it