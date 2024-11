A Savona ritorna la “Notte dei Lumini”: la chiesetta della Madonna degli Angeli pronta a brillare

Savona. Un modo per ricordare. Per non dimenticare chi non c’è più. Il terzo anno, questo, che si ripete un appuntamento di grande sensibilità. Illuminare i prati intorno alla chiesa della Madonna degli Angeli con lumini sui quali scrivere il nome della persona che manca.

Fino al prossimo 10 dicembre lumini elettrici rossi, in plastica, della durata minima di un giorno, potranno essere consegnati o nella libreria Paoline o da Vismara Arredamenti. La sera del 13 dicembre verranno accesi dalla chiesa della Madonna degli Angeli e lasciati brillare fino a che non si esauriranno le batterie, poi saranno regolarmente smaltiti. Sul lumino si potrà scrivere il nome della persona che non si vuole dimenticare e anche una frase che detta il cuore. Non si accettano quelli a cera. L’iniziativa dell’ AssociazioneGPN2010-ODV, in collaborazione con Savona da Scoprire, dedicata al ricordo del presidente Mauro Olivieri scomparso a giugno, si terrà proprio la sera del 13 dicembre, Santa Lucia, la santa della luce. Ma c’è di più, un appuntamento anche per il giorno prima.

