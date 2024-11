Andora, fra i banchi di scuola per prevenire la violenza di genere: al via gli incontri del progetto “Le parole che fanno male”

Andora. Primo giorno del progetto “Le Parole che fanno male”, promosso dal comune di Andora e dallo Zonta Club Alassio-Albenga. Questa mattina, l’assessore alle politiche sociali Monica Risso, l’assessore alle pari opportunità e politiche giovanili Alexandra Allegri e il vice sindaco Daniele Martino, hanno distribuito agli studenti delle classi terze della scuola “Benedetto Croce” di Andora le schede su cui sono invitati a esprimere parole e le situazioni che li feriscono e che possono far crescere il germe della violenza di genere.

E’ stata anche la prima occasione di contatto con la psicologa Graziella Cavanna che, con la collega Beatrice Pandolfi, ha subito coinvolto i ragazzi in una riflessione sulle origini della disparità, sui modi in cui si esprime nel quotidiano, sulla reazioni individuali rispetto alle situazioni. Il discorso si è incentrato anche sul concetto di rispetto dell’individuo, uomo o donna che sia: “Perché se si conosce il valore del rispetto, la violenza non c’è pur in presenza di rabbia”- si è detto. Immediata la partecipazione degli studenti che si sono sentiti a proprio agio nell’esprimersi. Per tutti ci sarà comunque la possibilità di farlo, in forma anonima, grazie alla scheda distribuita. Il progetto coinvolge le classi quinte delle Primarie e tutte le classi delle Medie dell’Istituto comprensivo Andora-Laigueglia. Questa mattina l’incontro con le prime tre classi.

