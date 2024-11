Arcola, minuto di raccoglimento in Consiglio per la prematura scomparsa di Alessandro Giacosa

La seduta di questa sera del Consiglio comunale di Arcola si è aperta con un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Alessandro Giacosa, dipendente della Provincia mancato a soli 55 anni. “Una persona particolarmente attiva e cara alla comunità parrocchiale di Romito – lo ha ricordato la sindaca Monica Paganini -, prematuramente scomparsa all’età di 55 anni. Lo ricordiamo anche quale collaboratore del Comune in occasione delle ultime elezioni, come scrutatore, e anche come collaboratore della Provincia della Spezia. Vorrei unirmi alla famiglia insieme a tutto il Consiglio, osservando un minuto di silenzio visto lo choc che ha provocato questa perdita”. “Sono anche io rimasto molto scioccato dalla sua scomparsa. Una persona squisita. Ero presidente di seggio alle ultime elezioni, ho avuto l’onore di averlo con me, non solo in queste elezioni. Mi unisco al dolore della famiglia e di tutte le persone che lo hanno conosciuto”, ha detto il consigliere Paolo Magliani.

