Aspettando il Natale: concerto di musica contemporanea di Lab.Mus.Cont e Icarus Ensemble

La Società dei Concerti Onlus, in collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini, invita tutti gli appassionati di musica a un coinvolgente pomeriggio dedicato alla sperimentazione sonora.

Domenica 1 dicembre alle ore 17 presso il suggestivo Museo Civico Etnografico e Diocesano, Giovanni Podenzana, si terrà un concerto che vedrà protagonisti giovani talenti del Conservatorio Puccini, appartenenti al Lab.Mus.Cont. diretti dal Professor Andrea Nicoli e Icarus Ensemble.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza musicale unica. Questo evento si inserisce nella rassegna “Aspettando il Natale”, tre appuntamenti musicali organizzati dalla Società dei Concerti per celebrare le festività. La rassegna si concluderà il 31 dicembre con il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Civico.

Il LabMusCont del Conservatorio della Spezia è attivo ormai da una quindicina d’anni. Svolge un’approfondita ricerca sui nuovi linguaggi e dà la possibilità a giovani allievi di affrontare un repertorio spesso escluso dai programmi di studio.

In questo concerto musiche di Emmmanuelle da Costa e Hong Ning Cheung. Nel primo brano vi si possono scorgere gesti molto eclatanti, dall’espressività dirompente che contrastano con zone dilatate e sospese. Il brano della compositrice asiatica è caratterizzato da giochi sottili di ricerca timbrica alternati a sprazzi quasi parossistici dalla ritmica di complessa articolazione.

I brani dei giovani compositori allievi del conservatorio della Spezia, Olga Massa e Roberto Cipollina, ci propongono, il primo, una ricerca dal carattere contrappuntistico in omaggio a Hosokawa, mentre il secondo prende spunto da reminiscenze mistico-popolari.

Il repertorio proposto da Icarus Ensemble ha un elemento distintivo nel brano di Fausto Romitelli, la seconda delle “domeniche alla periferia dell’impero” per il la continuità di frequentazione che ha caratterizzato il percorso artistico con questo straordinario compositore. Completano il programma Malebolge per chitarra elettrica e pianoforte di Gabrio Taglietti che verrà ripreso dall’ensemble in Spagna agli inizi di febbraio e il recente brano di Paolo Ricci per pianoforte, Fugaci ossessioni del 2023.

Icarus è la prosecuzione della fortunata esperienza di Icarus Junior e Icarus vs Muzak formazioni giovanili dell’Icarus Ensemble. La progressione dell’attività dell’ensemble è costante. Nel 2020 partecipa come partner a RIGENERA, con un programma dedicato al rapporto tra Musica e Architettura. L’ensemble

ha vinto il bando del Ministero degli affari esteri “Vivere all’Italiana in Musica” per la diffusione della musica italiana nel mondo. Tra le tante esperienze e i successi: nel 2021 è stato presente nella Macedonia del Nord, nel 2022 ha realizzato con ROPA (Roberto Olivan Performing Art) quattro repliche del balletto Gold di Riccardo Nova presso il Mercat de les Flors-Casa de la Dansa di Barcellona, ha effettuato una tournée di cinque concerti in Messico comprendente il Festival Cervantino di Guanajuato, il Foro Internacional de Musica Manuel Enriquez a Bellas Artes, il Centro National de las Artes a Città del Messico, il Festival Internacional de Santa Lucia di Monterrey. Nel 2023 realizza Turn of the screw di Britten presso ITeatri di Reggio Emilia: l’opera ha un bellissimo successo di critica e ottiene 25.000 visualizzazioni nei sei mesi di permanenza sul sito di OperaVision.

Tra le principali produzioni Folksongs per gli anniversari di Berio e Berberian. Tra le monografie di quest’anno la ripresa di Professor Bad Trip di Romitelli e di Gold di Nova. Nel 2024 ha realizzato le opere Alfred Alfred di Donatoni, La serva padrona di Pergolesi e Operapaese di Giorgio Battistelli. In luglio è stato realizzato un festival internazionale dedicato al rapporto con la natura e alla rigenerazione digitale. Tra le produzioni multimediali Codice incanto vincitore del bando MAECI e CD dedicati alla presenza dell’antico nella contemporaneità editi da Da Vinci.

Andrea Nicoli si è diplomato in composizione e in musica elettronica Ha studiato anche organo e direzione d’orchestra; successivamente ha seguito i corsi di perfezionamento presso la Scuola Musicale di Fiesole con G. Manzoni. Ultimamente la sua attenzione si rivolge verso i sistemi interattivi ed il teatro multimediale. È stato scelto come “compositore in residence” dal New Made Ensemble di Milano per il 2015. Invitato in importanti festivals di musica contemporanea, le sue opere sono state eseguite in Italia e all’estero, alla Rai RadioTre, alla Radio Olandese, Australiana e Neozelandese. Ha collaborato con importanti centri di ricerca musicale. Ha vinto i numerosi concorsi Internazionali di Composizione. Ha avuto una Menzione d’Onore al concorso IBLA Fundation di New York. Insegna composizione al Conservatorio della Spezia.

Le antiche mura del Museo Podenzana faranno da cornice a sonorità innovative, creando un’atmosfera unica. Un’occasione per scoprire le potenzialità espressive della musica contemporanea e delle giovani generazioni, in un luogo ricco di storia e fascino.

