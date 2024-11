Assi di forza, partita l’installazione delle nuove pensiline: tetto più grande, luci e telecamere

Genova. Un altro tassello del Progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale ha cominciato oggi a prendere forma in Val Bisagno con l’arrivo e l’installazione delle nuove pensiline delle fermate. Oggi, all’incrocio tra via Piacenza e via Lodi, è stata inaugurata la prima pensilina. Si tratta di un prototipo e, pertanto, potranno esserne installate altre di dimensioni maggiori.

Le nuove pensiline rientrano nel Progetto dei 4 Assi di Forza che hanno concluso le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e sono ora in piena fase di realizzazione, secondo le tempistiche del cronoprogramma di intervento.

Il Progetto, che rientra nell’ambito del programma PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è uno dei maggior finanziamenti arrivati in Città per un totale complessivo di 471 milioni di euro di cui 350 in quota PNRR, per l’efficientamento del TPL genovese.

» leggi tutto su www.genova24.it