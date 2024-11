Autostrada A6: riattivate le due corsie tra Millesimo e Ceva verso Torino

Savona. Autostrada dei Fiori, concessionaria della A6 Torino-Savona, comunica che nei giorni scorsi è stata riaperta al traffico la seconda corsia tra gli svincoli di Millesimo e Ceva in direzione Torino, nel tratto compreso tra il km 93+700 e 82+500.

La chiusura, in vigore dal 31 ottobre scorso, era stata necessaria per la predisposizione di uno scambio di carreggiata da attivarsi nel caso di superamento delle soglie di allarme del sistema di monitoraggio installato presso il versante denominato “Trincea Valera” al km 86+200 tra gli svincoli di Ceva e Millesimo nella carreggiata opposta, in direzione Savona.

