Banchetto dell’Impronta in Corso Cavour, ci saranno Roberto e i calendari 2025

Banchetto informativo dell’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale, sabato 30 novembre alla Spezia in Corso Cavour, all’altezza di Piazza Beverini, dalle 16.30 alle 19.30. Superstar di giornata il cane Roberto, quattro zampe adulto bello, buono, gioioso e simpatico. “Cerchiamo per lui una famiglia che lo possa amare come non lo è mai stato – dicono dall’Impronta -. Dovete assolutamente venire a conoscerlo per capire quanto è bravo e simpatico e dargli una possibilità di poter cambiare in meglio la sua vita”.

Al banchetto sarà anche possibile trovare i nuovissimi calendari 2025 dell’associazione, idea regalo niente male che consente di dare una mano al canile.

