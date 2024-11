Black Friday, il giorno degli sconti: liguri pronti allo shopping con un budget di 261 euro a testa

Liguria. Mentre i genovesi si apprestano a prendere d’assalto le vie dello shopping in occasione della giornata dedicata alle promozioni del Black Friday, c’è chi invece “fa i calcoli” per provare a governare un fenomeno globale all’interno di un delicato equilibrio locale, cercando di tutelare chi, venerdì neri a parte, ogni giorno deve fare i conti con numeri, entrate e uscite per difendere il proprio lavoro.

“Come sempre vogliamo invitare i genovesi e i visitatori a scegliere i negozi di vicinato per i loro acquisti, quei negozi peculiari della nostra città che seguono le regole per rispetto dei clienti ma anche degli altri colleghi”. Questo l’appello di Manuela Carena Presidente Federmoda Confcommercio Genova, appello accompagnato da un’analisi di quello che oggi è il meccanismo delle promozioni e del commercio.

