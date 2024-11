Camogli: Concerto Aperitivo con l’Orchestra Paganini

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Domenica 1° dicembre, alle ore 12.00, secondo Concerto Aperitivo al Teatro Sociale di Camogli con protagonista l’Orchestra Paganini (OPA), fondata e diretta dal Maestro Vittorio Marchese, in residence al “Sociale” fino all’aprile del 2025. Un organico d’archi nato presso il Conservatorio di Genova con l’intento di portare a maturazione diverse esperienze dedicate alla pratica orchestrale degli studenti più giovani, diventato, oggi, un’orchestra indipendente che si è già esibita in sedi prestigiose, come la Sala Nervi del Vaticano, presente Papa Francesco, e ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui, nel 2019, il primo premio all’European Music Competition “Città di Moncalieri”.

