Cinghiali a Savona, incontro tra Comune e Vigilanza Regionale. Russo: “L’obiettivo è allontanarli dal centro abitato”

Savona. “Il fenomeno dei cinghiali nelle aree urbane negli ultimi tempi si sta intensificando, è un problema che si registra in tutte le città, e certamente anche a Savona. Per questo motivo questa mattina, con gli assessori Pasquali e Parodi, il Comandante della Polizia Locale e il Dirigente dei Lavori Pubblici, abbiamo incontrato il Dipartimento e la Vigilanza Regionale che si occupano di questa emergenza”. Lo scrive in una nota il sindaco di Savona, Marco Russo.

Nei giorni scorsi i cinghiali sono stati visti anche vicino a corso Mazzini e ai giardini del Prolungamento.

» leggi tutto su www.ivg.it