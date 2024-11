Comune di Genova, dopo l’elezione in Regione Campora si dimette da assessore

Genova. Questa mattina l’assessore del Comune di Genova Matteo Campora ha rassegnato le sue dimissioni con decorrenza immediata.

“Oggi è un momento importante della mia vita e della mia carriera politica e professionale. Con queste dimissioni, infatti, termina il mio rapporto con il Comune di Genova iniziato nel 1997 con 10 anni di esperienza nel municipio Bassa Val Bisagno, altri 10 anni come consigliere comunale con le Giunte Vincenzi e Doria e quindi gli ultimi otto anni, molto intensi e ricchi di soddisfazioni, con il sindaco Bucci, occupandomi di alcuni dei principali problemi della città – dichiara l’ormai ex assessore Campora – voglio ringraziare per la fiducia accordata il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi, tutta la giunta e tutte le persone con cui ho collaborato a tutti i livelli, dagli uffici alle società partecipate. Naturalmente, anche se in un altro ruolo, continuerò a sostenere la nostra città che avrò sempre nel cuore”.

