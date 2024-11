Dagli eventi alle segnalazioni, dalla sezione giovani a colonnine e farmacie: il Comune prepara una App

Il Comune della Spezia utilizza l’avanzo prodotto dal finanziamento del progetto Pnrr 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comunali”- avanzo da adoperare per finanziare ulteriori obiettivi inerenti la transizione digitale e proseguire il percorso di digitalizzazione – per creare una App. In particolare, Palazzo civico intende realizzare una

App Servizi multilingue con queste funzionalità:

– Rapporti con l’amministrazione, uffici comunali, consigli online, sindaco online, attività dell’ente, diffondere le notizie più importanti, proposte e contatti;

– Eventi in città, shopping, ospitalità, food&drink, associazioni, servizi, liberi professionisti, sport e tempo libero;

– Uffici turistici, punti di interesse, infoline;

– Municipio virtuale, certificati online, albo online;

– Sezione per i giovani, offerte di lavoro e collegamento con le aziende locali;

– Sistema invio notifiche per allerte di eventuali disservizi, ordinanze, info utili;

– Servizi di pubblica utilità, colonnine auto elettriche, trasporti, parking.

– Farmacie di turno, meteo, protezione civile, raccolta differenziata, scuole.

– Segnalazioni, pubblica illuminazione, strade e viabilità, rifiuti e decoro urbano, rete idrica, rete fogniaria, rischio idrogeologico, protezione civile, rischio idrogeologico, protezione animali, incolumità pubblica.

