Diabete, sabato 30 novembre mattinata di screening gratuito a Lerici

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con lo screening gratuito del diabete promosso dal Lions Club Lerici Golfo dei Poeti, insieme a Pubblica assistenza di Lerici e con il patrocinio del Comune lericino, dell’Asl 5, che ha fornito gratuitamente i kit per il test glicemico, e dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Spezia, che ha messo a disposizione due infermieri. L’iniziativa si terrà presso la tensostruttura allestita in Piazza Cesare Battisti nella mattina di sabato 30 novembre dalle ore 9.00 alle 12.30.

Gli interessati potranno sottoporsi gratuitamente al controllo della glicemia e ricevere consulenze dai medici presenti, i dottori Giorgio Botti, Romolo Briglia e Stefano Carro, sull’importanza della prevenzione e della gestione del diabete.

“Il Lions Club Lerici, da sempre impegnato in attività di prevenzione sanitaria e sensibilizzazione, invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa importante iniziativa di salute pubblica”, il messaggio del club.

