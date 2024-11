Imprese e transizione energetica, ciclo di webinar gratuiti della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con Dintec (Consorzio per l’Innovazione tecnologica), un ciclo di webinar info-formativi gratuiti sulla Transizione Energetica per esplorare le opportunità legate alla sostenibilità con particolare attenzione al Piano Transizione 5.0, pensato per favorire la digitalizzazione dei processi produttivi e la riduzione dell’impatto ambientale delle imprese. Durante l’evento, esperti di settore illustreranno le principali misure e agevolazioni fiscali disponibili, ma anche i requisiti di ammissibilità, la procedura di accesso e le modalità di utilizzo dei fondi per la transizione green e si concluderà con una sessione di domande e risposte aperte.

Il primo appuntamento (“Transizione energetica per le PMI-MPMI: stato dell’arte, strategie e opportunità per investire”) in programma il 3 dicembre 2024 ore 10 su piattaforma Zoom fa parte di un ciclo di eventi formativi, desk informativi e tavoli di progettazione su Transizione Energetica e temi correlati in programma nel 2025, dedicati a tutte le imprese, le Associazioni di Categoria, gli Ordini Professionali così come agli Enti Pubblici.

Tutti i dettagli nel sito.

Per ulteriori informazioni scrivere a: digitalpromoter@rivlig.camcom.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com