Investita in Viale Fieschi: 25enne “salvata” dallo zaino

Una giovane donna di 25 anni è finita in ospedale dopo essere stata investita nel pomeriggio all’attraversamento pedonale nei pressi dell’arsenale militare, in Viale Fieschi. L’episodio risale alle 17 circa, la dinamica è in fase di accertamento e stando a quanto appreso la giovane mentre attraversava è stata colpita da un’auto, condotta da un’altra donna che non la avrebbe vista. Il colpo è stato abbastanza forte ma ad attutire l’impatto è stato anche lo zaino che la 25enne aveva in spalla. Nell’incidente ha riportato una forte contusione all’anca. Sul posto sono arrivate la Croce rossa della Spezia, Delta 1 del 118 e la Polizia locale per i rilievi del caso. La giovane è stata portata in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia per le cure del caso.

