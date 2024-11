La Campese perde contro il Savona, il vice allenatore Esposito: “Ci è mancato lo schiacciatore. I biancoblù si giocheranno il campionato”

Celle Ligure. “Oggi non è mancato niente, ma non siamo capaci a giocare a pallavolo. Ci è mancato lo schiacciatore“. Queste le prime parole del vice allenatore della Campese Alberto Esposito, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Savona in Coppa Liguria. Il riferimento è al gol decisivo di Rignanese, al 71′, forse segnato con la mano. Infatti, come ha commentato anche Esposito, i giocatori si sarebbero scusati al fischio finale.

Per la Campese occhi puntati dunque al campionato, dove i genovesi sono secondi, ad un punto di distanza dall’Olimpic. “Cercheremo – dichiara Esposito – di giocarci il campionato fino alla fine. Abbiamo vinto uno scontro importante contro il Multedo, sabato abbiamo il derby con il Masone. Oggi abbiamo tenuto a riposo qualcuno, ma le ‘seconde linee’ che abbiamo rientrano tra i titolari. Ovviamente la partita più importante sarà quella con il Masone: il risultato brucia ma quello che ci interessa è il campionato“.

