La sala studio all’ex-tribunale si apre a bambini e ragazzi per attività didattica e non solo

Da lunedì prossimo, 2 dicembre, presso la sala studio dell’ex-tribunale lo spazio per compiti e attività laboratoriali apre le porte a bambini a ragazzi potenziando l’offerta educativa sul territorio. “Non solo compiti”, è questo il nome del servizio offerto gratuitamente dal Comune di Sarzana in collaborazione con la Cooperativa Lindbergh per sostenere le famiglie e aiutare i ragazzi a fare i compiti e non solo.

Organizzato su giornate dedicate e con orari precisi nell’aula “Non solo Compiti” bambini e giovanissimi troveranno un concreto supporto per svolgere le loro attività didattiche pomeridiane, ma anche vivere nuove esperienze che afferiscono alla sfera educativa e relazionale.

