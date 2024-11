Laigueglia. Il mondo degli albergatori savonesi è in lutto per la morte di Paolo Buscaglia, titolare dell’Hotel Villa Ida di Laigueglia.

Buscaglia aveva solo 63 anni ed era una figura molto apprezzata in paese e non solo. Era referente dell’Unione provinciale albergatori di Laigueglia e presidente dell’Associazione Vecchia Laigueglia; in passato era stato portavoce della rete di impresa “Qui Laigueglia”, nata nel 2012, e aveva collaborato con la Protezione Civile.

» leggi tutto su www.ivg.it