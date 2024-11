Liguria: allarme per il numero di strutture per affitti brevi e locazioni turistiche non a norma

Dall’ufficio stampa Fiaip – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali

Mancano solo poche settimane all’attivazione delle nuove normative su affitti brevi e locazioni turistiche ma, in Liguria, quattro strutture su 10 non sono ancora a norma e da gennaio, salvo proroghe, rischiano sanzioni sino a 10mila euro.

E’ corsa contro il tempo per appartamenti per turisti e strutture ricettive più o meno “artigianali” che sono esplose nel numero e nella diffusione negli ultimi anni. A dirlo i dati del Ministero del Turismo e la Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali che, con la sua sede ligure (Fiaip Liguria) ha organizzato una serie di incontri in tutte le province e si appresta a organizzarne altre visto il grande interesse suscitato.

I corsi/incontri sono aperti sia agli agenti immobiliari associati, che accedono gratuitamente, e sia ad agenti non associati o a semplici cittadini desiderosi di approfondire le nuove normative e, nel caso dispongano di una struttura, di evitarsi guai che arriveranno implacabili con i controlli che verranno effettuati.

Molte le novità introdotte dalle nuove direttive come l’obbligo di presenza di estintori anti incendio – uno ogni 200 mq e uno ogni piano per strutture multilivello e rivelatori di fumo elettronici ma anche l’obbligo di identificazione diretta del cliente (colui che ha prenotato) senza poter passare per gli ormai contestatissimi “self chek in”, i bussolotti con combinazione che permettevano di inserire le chiavi della stanza o appartamento.

Una serie di novità ed adempimenti che prevede che, dal 1° gennaio 2025, qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica debba essere munita del cosiddetto CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale e la presentazione al Comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) nel caso che l’attività sia di tipo “imprenditoriale” ovvero non occasionale.

