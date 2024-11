Maris annuncia il pagamento della tredicesima in due rate. Sindacati sul piede di guerra

Anche per il 2024 i dipendenti della Cooperativa Maris rischiano di non avere sotto l’albero il pagamento dell’intera tredicesima. Un finale amaro di anno lavorativo che si era già verificato lo scorso anno e che in provincia riguarda oltre 400 lavoratori.

I vertici della cooperativa nei giorni scorsi hanno comunicato ai dipendenti che il 20 dicembre ci sarà il versamento del 70 per cento della tredicesima mensilità, mentre il restante 30 per cento è previsto un mese dopo, il 21 gennaio.

Le difficoltà finanziarie di Maris sono iniziate all’indomani dell’aumento del contratto collettivo delle cooperative di 80 euro lordi mensili, che mal si concilia con i contratti d’appalto siglati in precedenza, tanto che è attivo un comitato paritetico regionale per limitare le criticità della cooperativa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com