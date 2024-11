Non un libro, ma chi il libro lo ha letto: è la biblioteca “vivente” del Quartiere Umbertino

Torna la Biblioteca Vivente al circolo anziani di via Filippo Corridoni 7. Martedì 3 dicembre 2024 (dalle 17.15) la bibliotecaria distribuirà i libri umani prescelti dagli ascoltatori/lettori e li destinerà alle postazioni nelle sale del circolo, dove per circa una ventina di minuti racconteranno il loro libro (una storia autobiografica o l’argomento d’interesse). A seguire ci saranno domande, risposte, un confronto a più voci. Una conversazione insomma, oggetto misterioso di salotti e carrozze di treno quasi scomparse, soppiantate da isole di solitudine in cui il confronto è sempre mediato da strumenti digitali. La human library spezzina vuole essere una biblioteca viva, rumorosa di un brusìo di parole animate.

