Pagamenti elettronici e bancomat fuori uso, individuata la causa: “Al lavoro per riattivare i servizi”

Liguria. Il massiccio disservizio che si è verificato giovedì per i circuiti di pagamento digitale è dovuto a lavori di installazione delle condotte del gas da parte delle autorità locali.

A renderlo noto è Worldline, fintech francese che si occupa di pagamenti elettronici e che ieri è finita al centro del “bancomat gate”: dalla prima mattinata i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi sono andati in tilt e migliaia di persone non sono riuscite a pagare alcunché con il bancomat e, in alcuni casi, neppure con le carte di credito o tramite apposite app come PayPal o Apple Pay.

