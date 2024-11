Rapallo: “Mozione sugli orari di raccolta rifiuti, dall’amministrazione un No clamoroso”

Da Andrea Carannante

La bocciatura della mia mozione per regolare gli orari della raccolta rifiuti, evitando interventi negli orari di punta e contribuendo così a migliorare la viabilità cittadina, rappresenta un fatto clamoroso e profondamente demotivante. Si trattava di una proposta semplice, concreta e di buon senso, che avrebbe risposto alle esigenze dei cittadini senza richiedere particolari risorse o stravolgimenti.

Nonostante ciò, l’amministrazione ha scelto di bocciare la mozione.

Quando mi sono avvicinato alle questioni del territorio, ho scelto di mettere da parte ogni impostazione ideologica per lavorare esclusivamente per il bene della comunità. Ma è chiaro che, per questa amministrazione, non conta migliorare la qualità della vita dei cittadini, quanto piuttosto mantenere uno status quo ormai stagnante.

Continuerò comunque a portare avanti proposte utili e soluzioni concrete, ma non posso che sottolineare come questo atteggiamento sia un freno al cambiamento e un danno per tutta la città.

