Regione, Natale (Pd): “Bucci oscurantista che non vuole partecipazione: toglie lo streaming di giunta e vuole limitare l’assemblea legislativa”

Liguria. Il segretario e consigliere regionale del Pd in Liguria, Davide Natale, attacca duramente il neo governatore, dopo la prima riunione di giunta celebrata ieri: “Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è un oscurantista e non vuole la partecipazione: due atteggiamenti che stridono con la democrazia”, ha detto all’agenzia Dire.

“La prima cosa che ha fatto è stata levare lo streaming della giunta – accusa il dem – poi, dice che non hanno firmato nessuna delibera, ma che ne hanno votato due. E’ un Pinocchio che pensa che tutti i liguri siano stupidi: chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’amministrazione pubblica sa benissimo che una delibera che non è firmata non può essere votata”.

