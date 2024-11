Ripristinato il doppio senso di marcia in via Falcinello

Con ordinanza n.309 a firma della comandante della polizia locale Ilaria Benassi è stata emanata l’ordinanza che integra e modifica l’ordinanza n.298 dello scorso 15 novembre e ripristina il doppio senso di marcia veicolare nella via Falcinello e il senso unico di marcia veicolare nel viale Alfieri secondo tratto.

Ecco il dettaglio della nuova disciplina della circolazione stradale

– viale Alfieri II tratto, da intersezione Via Falcinello a intersezione con Centro sportivo “Tiro con l’arco”, senso unico di marcia veicolare in direzione monti;

– ai veicoli provenienti dal viale Alfieri I tratto e dalla via Falcinello sarà consentito il transito in direzione Viale Alfieri II tratto con diritto di precedenza ai veicoli provenienti dalla Via Falcinello rispetto a quelli provenienti dal Viale Alfieri I tratto;

– nella Via Falcinello, dall’intersezione con il viale Alfieri e l’intersezione con la via Circonvallazione, ripristino del doppio senso di circolazione.

