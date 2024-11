Ruba un telefono, sfonda una pensilina di Tpl e terrorizza i passanti armato di una pietra: arrestato

Savona. A Savona, i poliziotti della squadra volante hanno arrestato un 24enne straniero, con l’accusa di rapina, denunciandolo ulteriormente all’A.G. con l’accusa di danneggiamento aggravato.

I poliziotti sono intervenuti in piazza del Popolo, per la segnalazione di una persona in stato di forte agitazione che, dopo aver danneggiato, rompendo i vetri, una pensilina della TPL, si aggirava minaccioso in strada con una pietra spaventando i passanti e le persone in attesa alla fermata.

Immediatamente sul posto i poliziotti hanno individuato il ragazzo, che ha cercato di allontanarsi alla vista degli operatori. Una volta fermato, gli è stato trovato un telefono cellulare risultato essere rubato pochi giorni prima durante una rapina.

