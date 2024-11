Dalla biblioteca “La Millenaria”

Tante le iniziative che si svolgono in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nel venticinquesimo anno dalla sua istituzione, voluta dall’ONU, in ricordo del brutale assassinio avvenuto nella Repubblica Domenicana delle sorelle Mirabal, conosciute con il nome di “las mariposas”, le farfalle.

» leggi tutto su www.levantenews.it