Sampdoria, la svolta Sottil non c’è stata: numeri da ottavo posto, Catanzaro decisiva

Sabato alle ore 15 la Sampdoria scenderà in campo al Ferraris contro il Catanzaro. Per mister Andrea Sottil, che parlerà nel primo pomeriggio in conferenza stampa, potrebbe trattarsi dell’ultima spiaggia. La svolta attesa dalla società non è arrivata come confermano i numeri, che parlano di una Samp che viaggia a un ritmo inferiore rispetto a quella dello scorso anno, quando sul campo aveva totalizzato 58 punti.

L’ex allenatore dell’Udinese ha guidato i blucerchiati in 11 partite di campionato. Quattro vittorie controbilanciate da altrettante sconfitte. Più tre pareggi. Bottino di 15 punti totali. Una media che proiettata sulle 38 partite equivale a 52 punti arrotondando per eccesso. Tredici goal fatti, tredici goal subiti. La Sampdoria si aspettava di lottare per le prime due posizioni a inizio campionato, per salire direttamente in Serie A. Anche l’obiettivo minimo per Sottil, di giocare per i piazzamenti a ridosso del duo di testa, non è stato raggiunto. Non solo la squadra non sembra in grado di giocare per entrare ai playoff dalla porta principale, ma anche l’accesso agli spareggi così è a rischio.

