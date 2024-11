Sarzana, Gioventù nazionale e Azione studentesca organizzano “Europa: Nazione e Identità”

Gioventù Nazionale La Spezia e Azione Studentesca La Spezia presentano “Europa: Nazione e Identità”, iniziativa in programma martedì 3 dicembre alle ore 19 in Sala della Repubblica a Sarzana. “Passato, presente e futuro dell’Europa saranno affrontati dal punto di vista della galassia identitaria – spiegano in una nota gli organizzatori -. Approfondiremo il pensiero identitario sulla storia e sulle prospettive della civiltà europea, superando la dialettica dei sovranismi e proponendo un modello di Europa alternativo a quello progressista: un’Europa delle tradizioni e delle identità”. La conferenza vedrà la partecipazione del responsabile regionale ligure di Gioventù Nazionale e membro del direttivo nazionale Andrea Cacciavillani. Interverrà Marco Scatarzi per Passaggio al Bosco.

