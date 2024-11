Savona, questa sera al Chiabrera “A Spasso per Broadway”: evento di solidarietà a favore dell’ODV “Sono Sempre Io”

Savona. Questa sera alle ore 21, al Teatro Chiabrera di Savona, va in scena la commedia musicale “A Spasso per Broadway”, un’opera di Marta Arnaldi che promette di incantare il pubblico con un viaggio tra realtà e visioni. Le storie di persone e la storia del grande musical si intrecciano in una vibrante narrazione, ambientata alla fermata della metropolitana di Times Square.

Talento e solidarietà in un viaggio emozionante tra le più belle e significative canzoni dei musical di Broadway, con brani tratti da “My fair lady”, “Chorus line”, “Cats”, “Singing in the rain” e “Il Mago di Oz” e i balletti più spettacolari.

