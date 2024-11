Sciopero generale, Cgil e Uil: “25mila in piazza a Genova contro manovra governo”

E’ in corso lo sciopero generale proclamato per la giornata odierna da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo. “In 25 mila hanno partecipato alla manifestazione regionale che si è svolta a Genova – comunicato in una nota congiunta Cgil e Uil della Liguria -. Le delegazioni liguri sono confluite in Piazza Acquaverde, stazione di Genova Principe, e dopo aver percorso le principali vie cittadine i manifestanti hanno occupato Piazza Matteotti dove si è svolto il comizio conclusivo”. Tra gli intervenuti, Serena Sorrentino, segretaria generale Funzione pubblica Cgil e Luca Cerusa, sub commissario Uil Liguria.

Temi al centro della mobilitazione i rinnovi contrattuali, che, proseguono Cgil e Uil, “quando vengono rinnovati, non riescono a coprire nemmeno l’inflazione, così come le rivalutazioni delle pensioni assolutamente insufficienti e con la beffa, per le minime, di un aumento di soli 3 euro al mese”. Per Cgil e Uil “è inaccettabile che al Paese che paga le tasse non siano riconosciuti aumenti dignitosi e che insieme a questa ingiustizia si riduca anche il perimetro del pubblico a partire da sanità, istruzione e trasporto pubblico”.

