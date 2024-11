Sciopero generale, migliaia di lavoratori in piazza contro la finanziaria: “Governo ha scelto di impoverire i cittadini”

Genova. Diverse migliaia di persone, almeno cinquemila secondo gli organizzatori, si sono radunate questa mattina davanti alla stazione di Principe, in attesa di dare il via al corteo organizzato dai sindacati Cgil e Uil per lo sciopero generale proclamato in tutto il paese per la giornata di oggi contro la manovra economica del governo. Una giornata di mobilitazione anche per i sindacati di base Adl Cobas, Cub, Usi Cit, Sial Cobas, Sgb, Si Cobas, che hanno organizzato altre manifestazioni e presidi.

Verso le 9.30 il corteo ha iniziato a muovere i primi passi, passando per via Gramsci, con destinazione il centro cittadino. “Siamo in piazza per manifestare contro una legge di bilancio che non soddisfa i reali bisogni delle persone – ha commentato il subcommissario Uil Liguria Luca Cerusa – Oggi siamo qui anche manifestare in difesa del diritto allo sciopero, un diritto sancito dalla costituzione e che alcuni ministri vorrebbero negare. Questa è una piazza partecipata che vuole mostrare il proprio dissenso e che chiede la modifica della legge di bilancio. La Liguria, in particolare, chiede un ragionamento serio sulle politiche industriali”. Il riferimento è allo scontro politico tra sindacati e governo sulla precettazione utilizzata dall’esecutivo per garantire il trasporto pubblico nella giornata di oggi: lo sciopero nel settore dei trasporti, infatti, è stato ridotto a solo 4 ore, accendendo la polemica tra il diritto di sciopero e il “diritto alla mobilità” sostenuto dal ministro Matteo Salvini.

