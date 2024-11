Serie D. La Cairese ufficializza un colpo in attacco: ecco Hamza Oubakent

Cairo. Ufficiale il passaggio in maglia gialloblù per Hamza Oubakent che, dalla giornata di oggi, è un nuovo giocatore della Cairese. Esterno d’attacco, si unisce alla rosa di Marco Nappi che, in questo momento, ha un grande bisogno di ritrovare la via del gol. Il giocatore arriva dal Chions, squadra di Serie D girone “C”, ed ha già militato in Liguria con il Vado.

Domenica la squadra della Val Bormida affronterà l’Albenga, scontro salvezza che potrebbe risollevare le sorti di una delle due squadre. La Cairese al Brin cercherà in tutti i modi di ritrovare i tre punti, e chissà che Oubakent non possa esordire proprio nella partita contro gli ingauni.

