Sestri: “Il banco del mercato a rischio contenzioso”

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo – Forza Italia)

“I paraocchi dell’amministrazione Solinas rischiano di condurre il Comune ad un altro pesante contenzioso, senza motivo. Dopo due condanne al Tar (l’ultima maturata interamente sotto la giunta Solinas) e una al Consiglio di Stato, tutta la maggioranza si è ostinata a ripetere la strada delle amministrazioni precedenti pur di confermare la collocazione di un banco del mercato giornaliero all’incrocio tra viale Dante e via Stati Uniti. Scelta per la quale erano arrivate le condanne. Hanno ripetuto la fase istruttoria senza tenere in considerazione altri motivi di controversia e hanno fatto spallucce quando gli abbiamo fatto notare l’elevato rischio, anzi la quasi assoluta certezza di una nuova causa dall’esito molto incerto e pericoloso.

Abbiamo suggerito una collocazione alternativa del banco, a pochi metri di distanza dall’attuale, che avrebbe superato molte criticità, ma con la consueta arroganza la maggioranza l’ha completamente ignorata.

A questo punto i cittadini sapranno che se il Comune dovrà affrontare un nuovo, costoso, lungo e pericoloso percorso di battaglie legali sarà per una scelta volontaria e ponderata di tutti i consiglieri di questa maggioranza che a parole dice di essere così attenta a evitare sprechi di denaro pubblico”

» leggi tutto su www.levantenews.it