Tennis/ Santa Margherita batte in trasferta il Crema 4-2

Dal Tennis Club Santa Margherita Ligure

Serie A1 maschile, il TC Santa Margherita Ligure batte in trasferta il TC Crema 4-2 nella semifinale di andata. Domenica il ritorno. Il presidente Iguera: “Orgoglioso dei miei ragazzi ma non abbassiamo la guardia”

Vittoria importantissima in trasferta per il TC Santa Margherita Ligure nella semifinale di andata della serie A1 maschile di tennis. Successo 4-2 per i liguri. Nei singolari Andrea Vavassori ha battuto David Ionel 6-3/6-4, Andrea Pellegrino ha conquistato il successo contro Vincent Ruggeri (6-3/6-3) mentre Filippo Romano ha vinto in due set contro Lorenzo Bresciani: 6-1/6-4. Luca Castagnola cede solo dopo un combattutissimo secondo set lasciando il punto a Bondioli. Poi il punto decisivo è arrivato nel doppio grazie alla coppia Vavassori-Pellegrino che hanno vinto 6-1/6-4 contro Bresciani-Ionel mentre Castagnola- Romano cedono onorevolmente al tiè-break alla forte coppia Vincent Ruggeri-Arnaboldi. Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi – spiega Mauro Iguera, presidente del TC Santa Margherita – ancora una volta il nostro gruppo si è confermato l’arma vincente. Non era semplice battere Crema in trasferta, ci portiamo a casa un successo che deve darci ancora più consapevolezza dei nostri mezzi in vista della gara di ritorno in programma domenica. Abbiamo ottenuto un successo prezioso ma non dobbiamo abbassare la guardia perché Crema ha dimostrato di essere una formazione attrezzata che ci darà filo da torcere anche all ritorno. Grazie davvero ai nostri ragazzi, siamo una matricola e vogliamo coronare un sogno sapendo però di aver fatto già tantissimo conquistando un posto tra le migliori quattro squadre italiane. Un grazie particolare a Maestrelli, Nosei e Tassara oltre ai capitani Lavagnino e Inserra così come al nostro team manager Andrea Basso, tutti indispensabili a bordo campo”

» leggi tutto su www.levantenews.it