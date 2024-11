Tornano i mercatini di Natale a Tovo e la Fiera di S. Barbara a Cengio, ma non mancheranno anche concerti e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Tornano i mercatini di Natale a Tovo San Giacomo, mentre Cengio sarà invasa dalle bancarelle per la Fiera di Santa Barbara. Non mancheranno inoltre gli spettacoli teatrali tra Teatro Sacco a Savona e Teatro Ambra ad Albenga e per gli amanti delle auto e moto d’epoca da non perdere, sempre nella città delle Torri, la mostra scambio. Saranno infine numerosi gli appuntamenti musicali con concerti e le mostre d’arte. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

TORNANO I MERCATINI DI NATALE A TOVO SAN GIACOMO

» leggi tutto su www.ivg.it