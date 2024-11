Una panchina rossa come simbolo contro la violenza sulle donne

Il posto vuoto sulla panchina rossa

“Il mio posto è vuoto ma IO SONO QUI. Sono qui per ricordare che il femminicidio e la violenza sulle donne, fisica, psicologica, economica, lo stalking non devono più esistere. Fermati, siediti”. Sono queste le parole apposte sulla Panchina Rossa installata nel cortile della sede centrale di Coopservice in Via Rochdale a Reggio Emilia a simboleggiare il posto lasciato vuoto da una donna vittima di femminicidio, invitando ciascuno di noi a sedersi e a riflettere sulla necessità di dedicare un momento di ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza.

