Ws Europe Cup: Hockey Sarzana in Svizzera a caccia del passaggio del turno

L’Hockey Sarzana parte alla conquista della Svizzera; sabato mattina la compagine rossonera partirà alla volta di Uttigen. Uttigen è un comune svizzero e si trova nel canton Berna (distretto di Thun). Situato ad un’altezza di 543 metri sul livello del mare. Le armate rossonere guidate dal “condottiero” Sergio Festa sono intenzionate a mettere in cassaforte in terra elvetica il pass per i quarti di finale della WS Europe Cup. “Dopo l’ottimo pareggio conquistato in trasferta contro i campioni d’Italia del Forte dei Marmi ripartiamo dalla Coppa –dichiara il presidente Maurizio Corona – arriviamo da un periodo difficile , dove si è creato molto e finalizzato poco , a Forte dei Marmi la squadra ha giocato molto bene e con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto fare bottino pieno, ma comunque sono certo che continuando su questa strada la salvezza non ci può sfuggire. Credo che sabato – continua il Presidente Corona – abbiamo un appuntamento importante, andiamo a Uttigen per passare gli ottavi di finale e approdare ai quarti di finale della seconda competizione europea. Giocheremo contro una squadra svizzera di cui è meglio diffidare, anche perché hanno individualità importanti, un giocatore portoghese, un giocatore spagnolo, due nazionali svizzeri e sono condotti in panchina da un ottimo allenatore”. L’ Hockey Sarzana sa bene che in terra elvetica dovrà sudare letteralmente le proverbiali sette camicie. Mettiamo ora a fuoco la formazione che andranno a incontrare i Sarzanesi: Il Pattini Club Uttigen è stato fondato nel 1980 e a poco è diventato uno dei più grandi club svizzeri di hockey su pista, è iscritto in tutte le categorie giovanili ed è da sempre un ottimo serbatoio per le nazionali giovanili svizzere. La formazione di Uttigen ha una bacheca importante di successi, oltre ai cinque titoli nazionali in NLA (serie A1 Svizzera), conta 4 titoli nazionali nel Campionato riserve e 2 vittorie nella Coppa Svizzera con la squadra femminile, imponenti i successi del settore giovanile con 22 titoli svizzeri conquistati nelle varie categorie. Ritornando alla formazione che proverà a ribaltare il risultato subito al Centro Polivalente, nella prima parte della stagione 2024-2025 nonostante una buona campagna acquisti estiva, non è stata all’altezza delle aspettative del club, la formazione di mister Frey Sasha su sette partite giocate ne ha vinte tre e perse quattro e in classifica è posizionata al terzo posto a dodici punti dalla capolista RHC Diessbach. L’ Rsc Uttigen è nel complesso una buona squadra: i due portieri sono Zaugg Janis Luca e Iseli Micha, poi il nazionale svizzero Fabien Waridel , i due Scheer, Leonard, arriva da una esperienza spagnola in seconda divisione e Jonathan. Lo spagnolo Garcia De Los Santos per tutti Alexis, che possiede un grande tiro dalla distanza, poi Rub Simone, Creatore Robin, Scheidegger Marek, Walter Yves. La formazione Sarzanese sarà al gran completo. Sergio Festa in settimana ha provato diverse soluzioni anche se il quintetto che affronterà la formazione helvetica è top-secret. E’ la seconda volta che le due squadre si trovano di fronte nelle coppe europee, nella stagione 2015-16, i rossoneri eliminarono gli svizzeri a Sarzana all’andata terminò con il risultato di 5 a 3 mentre il ritorno in svizzera terminò con il risultato di 3 a 3. Curiosità uno dei protagonisti di quella gara nelle file dell’ Uttigen è ora l’allenatore della squadra helvetica. Parlando della gara il presidente rossonero e’ molto esplicito e ribadisce l’importanza “Non sarà una partita facile anche se la mia squadra gioca bene pur non trovando i risultati ma arriva da una prestazione straordinaria fornita a Forte dei Marmi. La formazione svizzera, è una squadra che non molla mai, con questo non dobbiamotrovare scuse noi abbiamo il dovere di passare il turno e andiamo in Svizzera per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno che per la nostra società è di vitale importanza” Il match si giocherà sabato alle 18.00 presso il “Grueneblatz Halle” di Uttigen. Arbitrano i Francesi Nuno Melo e Stephane Rizzotti.

