Anziano trovato infreddolito e in difficoltà: estranei, vicini di casa e soccorritori si mobilitano per aiutarlo

Stanco, infreddolito e in difficoltà. A fare la differenza in questa storia sono stati il senso civico di alcuni estranei, i vicini di casa e l’attenzione dei soccorritori. Il protagonista della vicenda è un anziano signore di circa 80 anni che abita in periferia e questa mattina attorno alle 7 è stato notato da alcune persone che aspettavano il bus nella zona di salita Castelvecchio. Le temperature erano molto rigide e l’uomo è parso in grave difficoltà perché non riusciva a ritentare verso casa, così i presenti non hanno esitato a prestargli aiuto: mentre qualcuno cercava di capire da dove provenisse, altri chiamavano i soccorsi.

Poco dopo sul posto è arrivata un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia. Uno dei militi ha prestato la giacca dell’uniforme all’anziano, per scaldarlo almeno un po’, gli sono stati presi i parametri vitali risultati stabili. L’anziano ha anche espresso il desiderio di tornare a casa ma le sue difficoltà purtroppo non sono cessate. Tramite i vicini di casa sono stati rintracciati i familiari, però per l’uomo si è reso necessario un passaggio in ospedale, in attesa di ricongiungersi con la famiglia.

