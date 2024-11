Asd Spezia Women si prepara per la sfida contro Tharros

Ultima partita prima della sosta per dare spazio alla Coppa Italia, per la ASd Spezia Women. A Castelnuovo Magra, campo Marchini, arriva la Tharros di Oristano, all’ inizio una delle favorite, ora un pò indietro in classifica, ma comunque un ottima squadra che renderà l’impegno non semplice. Il via alle 14,00 e non 14,30 per agevolare il rientro sull’Isola, arbitro il signor Tommaso Bassetti di Lucca con assistente lo spezzino Christopher Terenziani e il Genovese Riccardo Bartolotta. Tutte a disposizione le ragazze ad eccezione di Aliquò, e con il dubbio Monetini. Con Salterio le convocate: Barraza, Buono, Ciccarelli, Codecà, Costantini, Danci, Dehima, Del Freo, Dezotti, Duce, Falchetto, Fuggle, Lehmann, Lombardo, Lo Vecchio, Manea, Parodi, Passalacqua, Pozzi, Sansevieri, Scattina , Sensi e Vacchino. Staff composto dai Vice Erbetta e Hanif, i preparatori Innocenti e Berretti, Preparatore Portieri Aliboni, i Dirigenti Alberti e Maarouf e il Fiso Ferdani. Medico Sociale dr.ssa Lamanna.

Le altre partite: Pietrasanta- Lesmo, Sedriano- Baiardo, Moncalieri- Ivrea, Monterosso- Meda, Formello- Pro Sesto, Torres- Azalee

