Bastano undici minuti a Mulattieri per mettere la firma sul successo del Sassuolo nel derby con la Reggiana

Bastano undici minuti all’arcolano Samuele Mulattieri per mettere a segno la sua quarta rete in questo campionato di Serie B: entrato al 66mo minuto al posto Armand Laurienté, l’attaccante spezzino al 77mo ha messo a segno la rete del definitivo 0 a 2 di Reggiana-Sassuolo, derby emiliano del Mapei nonché anticipo del venerdì sera della 15ma giornata della serie cadetta. Ad aprire le danze era stato Kristian Thorstvedt nel recupero del primo tempo. La corazzata neroverde si conferma quindi capolista, raggiungendo quota 34 punti. Dietro a quota 30 lo Spezia e il Pisa, impegnate domenica pomeriggio rispettivamente con Palermo al Barbera e in casa con il Cosenza.

