Calcio, Albenga. I Fedelissimi contro Tomatis: “Non è amico degli imprenditori con cui il club ha migliaia di euro di debiti”

Egregio Sindaco Tomatis, leggere le Sue dichiarazioni sul giornale di ieri ci ha lasciato tutti, ancora una volta, davvero basiti e perplessi. Ci duole veder archiviare con frettolosa indolenza la grana U.S. Albenga come un problema fra privati, lasciandola precipitare nel baratro senza batter ciglio. Erano belli, però, i giorni gioiosi e festanti di due anni fa quando, guarda caso sotto prossime elezioni, la si vedeva sempre in prima fila, compreso ad Arenzano, fiero e baldanzoso, pronto a sottolineare come quella vittoria fosse arrivata anche per merito dell’amministrazione comunale e come essa fosse un orgoglio per tutta Albenga, città che Lei rappresenta da primo cittadino.