Genova. Mattinata di caos sul nodo autostradale ligure, in particolare sulla A7, per la presenza dei cantieri in concomitanza con gli sconti per il black friday e le tante persone che si sono messe in macchina per raggiungere l’outlet di Serravalle.

Le code si sono registrate, a tratti, tra i caselli di Masone e Ovada per i cantieri, ma la situazione è stata aggravata da un incidente che si è verificato tra i caselli di Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano.

» leggi tutto su www.genova24.it