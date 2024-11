Genova. Un 21enne è stato arrestato dalla polizia dopo avere provato a rapinare una kebaberia e avere aggredito il titolare che lo ha scoperto.

È successo venerdì in via Cornigliano, a intervenire due equipaggi dell’Upg e del commissariato Centro. Stando a quanto ricostruito il giovane, dopo avere cenato, si è diretto verso la cassa e ha tentato di aprirla per prendere il denaro.

