Carlo Benetti ad Aulla con “Tre storie di Natale per riscoprire il senso originario dell’economia”

“Il mondo sta cambiando, e come sarà il cambiamento dipende da noi: tre storie di Natale per riscoprire il senso originario dell’economia”: questo il titolo dell’incontro con l’economista Carlo Benetti in programma sabato 7 dicembre 2024 alle 20,45 all’Auditorium di San Caprasio (via Don Minzoni, Aulla). “Benetti ci racconta, prendendo spunto da tre famose ed antiche fiabe dal forte risvolto etico, i problemi, le distorsioni ed i valori traditi dell’economia moderna. Un appuntamento da non perdere, proprio nell’approssimarsi del Natale per meditare su temi di stringente e decisiva attualità”, si legge nella presentazione dell’iniziativa. Ingresso libero.

